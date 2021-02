Partiossa johtoasemassa olleita miehiä epäillään seksuaalirikoksista – näin partiolaiset kommentoivat

– Olemme todella järkyttyneitä partiolippukunnassa esiin tulleesta tapauksesta. Koska epäily on herännyt, on erittäin tärkeää, että asia tutkitaan tarkkaan ja tuemme poliisia tutkinnassa. Partiossa on nollatoleranssi kaikkeen häirintään ja turvallisen harrastusympäristön varmistaminen on meille ehdottoman tärkeää, toiminnanjohtaja Kaisa Leikola Suomen Partiolaisista kertoo.