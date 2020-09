Pariskunta harmistui, kun taloyhtiön asuntoja siirrettiin mielenterveyskuntoutujien käyttöön – hoivapalvelu toivoo avointa keskustelua: "Otamme palautteen vakavasti"

Oulun Hiiroisessa sijaitsevassa taloyhtiössä toimii Provestan mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö. Provesta on osa terveysyritys Mehiläistä.

Yksiköllä on yhteinen tila ensimmäisessä kerroksessa, ja kuntoutujille on vuokrattu taloyhtiöstä asuntoja sijoittajilta.

– Kyseessä on palveluasumisen palvelu, jossa henkilöt asuvat omissa asunnoissaan, mutta tarvitsevat tukea päivittäisissä toiminnoissaan, kertoo Mehiläisen Hoivapalvelujen liiketoimintajohtaja Niklas Härus.

Hoivapalvelu aikoo keskustella asiasta taloyhtiön kokouksessa

MTV:n aiemmin haastatteleman pariskunnan mukaan taloyhtiössä on paljon liikennettä ja rappukäytävä on usein epäsiisti. Pariskunnan mukaan asumispalvelun toiminnasta ei kerrottu asuntoja myytäessä. Heidän mukaansa useampi osakas on myynyt tappiollisesti asuntonsa.