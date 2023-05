Paris Hilton vietti ensimmäistä äitienpäiväänsä – jakoi hellyyttäviä kuvia pienokaisestaan

View this post on Instagram

– Olen innoissani juhliessani ensimmäistä äitienpäivää pienen enkelini, vauva Phoenixin kanssa. Äitinä oleminen on yksi hienoimmista kokemuksista, mitä minulla on koskaan ollut. Se on rakkautta, mitä ei voi pukea sanoiksi, tunne jonka olemassa olosta en tiennyt ennen kuin pidin pikku prinssiä sylissäni, Hilton kirjoittaa kuvatekstissä.