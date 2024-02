Näyttelijä haastaa Disneyn ja Lucasfilmin oikeuteen The Mandalorian -sarjasta saamistaan potkuista – taloudellista tukea Elon Muskilta

Näyttelijä ja entinen vapaaottelija Gina Carano haastaa Disneyn ja Lucasfilmin oikeuteen Elon Muskin avustuksella The Mandalorian -tv-sarjasta saamiensa potkujen vuoksi.

Carano sai sarjasta potkut julkaistuaan X-somepalvelussa kiistellyn viestin, jossa hän vihjasi, että republikaanina oleminen on samanlaista kuin juutalaisena oleminen natsi-Saksan aikana.

– Totuus on, että minua jahdattiin kaikesta, mitä postasin, jokaiseen postaukseen, josta tykkäsin, koska en ollut linjassa sen ajan hyväksyttävän narratiivin kanssa, Carano kirjoitti X:ssä.

Vuonna 2023 Musk oli luvannut auttaa kaikkia, jotka olivat kohdanneet työsyrjintää sen vuoksi, mitä he olivat julkaisseet alustalla.

The Mandalorian on avaruuswestern-sarja, jota on tehty tähän mennessä kolme kautta vuodesta 2019.