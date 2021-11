Paraisilla löytyi merkittävä määrä öljyä merivedestä – Finnsementti määrättiin keskeyttämään ruoppauksensa

Vielä ei ole tarkemmin tiedossa, miten öljy on pohjaan päätynyt, mutta epäily kohdistuu petrokoksiin. Se on öljynjalostuksen sivutuote, jota käytetään polttoaineena sementinvalmistuksessa, ja sitä on käsitelty vuosikymmenien ajan satama-alueella Finnsementin laiturin välittömässä läheisyydessä. Petrokoksia on siis voinut kertyä meren pohjalle.