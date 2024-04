Papuja hakemassa ollut Zein, 13, kuoli jäätyään avustuspaketin alle Gazassa – selvisi aiemmin ilmaiskusta

Israel rajoittanut maakuljetuksia

Gazan kaistaa hallitseva äärijärjestö Hamas on kehottanut ulkomaita lopettamaan avustustarvikkeiden pudottamisen ilmasta.

Apua on yritetty toimittaa Gazaan ilmateitse, sillä Israel on rajoittanut muun muassa avustustarvikkeiden, lääkkeiden ja ruuan maakuljetuksia. YK:n on sanonut Gazan olevan keinotekoisen nälänhädän partaalla Israelin toimien seurauksena.