Pappi Kari Kanala antaa tärkeän parisuhdevinkin: "Syntyy keskinäinen kemia"

– Mutta, jos koronan aikana ei pystytty tulemaan yhteen, niin nyt pystyttiin tulemaan koolle ja osoittamaan huolta ja mieltä rauhan puolesta. Samalla kuitenkin tuntuu, että polarisoituuko yhteiskuntamme ja mitä sille voisi tehdä. Moni asia on vaalien myötäkin tulossa mustavalkoisemmaksi, niin siihen toivoisin erityisesti huumoria ja lämpöä. Mustan ja valkoisen välillä on harmaan sävyjä. Kaipaisin arjen harmaata vuodelta 2019. Ei silloin tiennyt, kuinka helppoa elämä on, Kanala kertoi MTV Uutisille Putous-ohjelman kulisseissa 11. helmikuuta.