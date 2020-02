Metsäteollisuuden ja Paperiliiton työriitaan jätettiin sovintoesitys – työsulku alkamassa huomenna

Onko sovintoesitys rauennut?

Osapuolet on kutsuttu tänään valtakunnansovittelijan toimistolle klo 14. Vanhalan mukaan valtakunnansovittelijan tehtävänä on nyt tulkita, täytyykö sovintoesitys antaa uudelleen, kun määräaika on umpeutunut.

Paperiteollisuudessa alkoi lakko viime viikon maanantaina, ja sen on ollut määrä jatkua helmikuun 24. päivään saakka. Lakolla on haluttu vauhdittaa viikkoja kestäneitä neuvotteluja, joita hiertää etenkin kiista kiky-tuntien kohtalosta.

Työsulku koskee myös kahta muuta liittoa

Prohon kuuluvat paperin toimihenkilöt ovat olleet lakossa viime viikon maanantaista alkaen, ja lakon on määrä päättyä tänään puoliltaöin. Pro on kuitenkin ilmoittanut toisesta, käytännössä kaksi viikkoa kestävästä työnseisauksesta, joka alkaa 13. helmikuuta. Sähköliittolaisia taas on osallistunut Paperiliiton tukilakkoon, joka alkoi 27. tammikuuta ja jonka on määrä päättyä maanantaina.