Ammattiliitto Pro hylkäsi sovintoesityksen – Paperiliiton ja Metsäteollisuuden työriidassa pyydettiin lisäaikaa

Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron työriitaan ei saatu tänäänkään sopua, sillä Ammattiliitto Pro on hylännyt sovintoesityksen.

Malisen mukaan Pro on valmis palaamaan neuvottelupöytään vaikka jo huomenna.

Sovintoehdotukset jätettiin myöhään yöllä



Molempiin työriitoihin jätettiin sovintoesitykset myöhään viime yönä. Sovintoesitysten sisällöistä ei totuttuun tapaan ole kerrottu julkisuuteen ennen kuin niihin on saatu vastaukset.

Osapuolet kertoivat perjantaina olevansa toiveikkaita sovinnon aikaansaamisesta viikonlopun aikana. Kemian alalle aiemmin tällä viikolla saavutetun sovun on uskottu edistävän neuvottelua myös muiden alojen neuvottelupöydissä.

Sovinto päättäisi työtaistelutoimet

Paperiteollisuudessa taas alkoi lakko viime viikon maanantaina, ja sen on ollut määrä jatkua helmikuun 24. päivään saakka. Lakolla haluttiin vauhdittaa viikkoja kestäneitä neuvotteluja.

Metsäteollisuus on puolestaan ilmoittanut kolmen vuorokauden työsulusta 10. helmikuuta alkaen. Metsäteollisuudesta kerrotaan, että jos sopu saavutetaan illalla, peruuntuu myös työsulku Paperiliiton osalta.

– Kaikki työtaistelutoimet ovat aina ehdollisia sille, että syntyykö sopimusratkaisu. Jos sopimusratkaisu syntyy, on tavanomaista, että työtaistelutoimet puolin tai toisin sitten päättyvät siihen, sanoo työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén.

Ammattiliitto Pro lakkoilee

Paperiliiton ohella Metsäliiton työsulun on määrä koskea Ammattiliitto Pron ja Sähköliiton jäseniä. Näiden kahden liiton osalta Metsäteollisuus pitkitti työsulun keston seitsemään vuorokauteen tammikuun lopussa.

Myös Ammattiliitto Prohon kuuluvat paperin toimihenkilöt ovat olleet lakossa viime viikon maanantaista alkaen ja lakon on määrä päättyä puolilta öin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Pro on kuitenkin ilmoittanut toisesta, käytännössä kaksi viikkoa kestävästä työnseisauksesta, joka alkaa 13. helmikuuta. Sähköliittolaisia taas on osallistunut Paperiliiton tukilakkoon, joka alkoi 27. tammikuuta ja jonka on määrä päättyä maanantaina.