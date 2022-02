Panokset kovenevat! Ruotsalaiselta olympiavoittajalta rohkeaa kiusantekoa norjalaisille: "Sanoin eilen bussissa"

Ruotsin joukkueen muodostavat Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma ja Sebastian Samuelsson. Heistä ainoastaan Ponsiluoma ei ollut mukana neljän vuoden takaisessa voittajajoukkueessa Pyeongchangissa.

Pekingissä Ruotsin kisat eivät ole sujuneet ampumahiihdon osalta täysin toivotusti kahdesta hopeamitalista huolimatta. Ne molemmat tulivat kuitenkin Elvira Öbergille, joten miesten mitalitili on vielä kokonaan avaamatta.

– Monille meistä viesti on koko kisojen huipennus. Se on jotain erityistä, ja viestiin on helppo motivoitua, Samuelsson korosti Expressenin mukaan.

Samuelsson on ollut tänä talvena Ruotsin miesten ykköspyssy maailmancupissa, ja Pekingissä hänen toistaiseksi paras sijoituksensa on pikakisan viitostila. Pyeongchangissa Samuelsson nousi takaa-ajossa hopealle oltuaan pikakisan jälkeen vasta 14:s.

– Olen nyt paljon parempi urheilija kuin neljä vuotta sitten. Uskon, että sama pätee muihinkin (Ruotsin joukkueen jäseniin). Näistä lähtökohdista meillä on (viestissä) mahdollisuutemme.

Samuelsson nostaa Ruotsin lisäksi viestin mitaliehdokkaiksi Ranskan, Norjan, Venäjän ja Saksan. Hän liputtaa mielellään erityisesti Norjan puolesta.

– On vaikeaa olla itsevarma, ja tiedämme, että heillä on meitä parempi joukkue, mutta yritämme korostaa sitä mahdollisimman paljon, jotta he tuntisivat paineita.

Norjan miesten viimeisin ampumahiihdon viestikulta olympialaisissa on 12 vuoden takaa Vancouverista.

– Se, että he eivät voittaisi, olisi Norjalle suuri epäonnistuminen. He eivät voittaneet Sotshissa tai Pyeongchangissa, joten he haluavat kultaa. Mutta me teemme kaikkemme lyödäksemme heidät.

Samuelsson itse meni kaikkensa tekemisessä jopa varsin pitkälle.

– Sanoin Johannes Thingnes Bölle eilen bussissa, että jos me voitamme ja Norja tulee toiseksi, lopetan ampumahiihdon.

Lupaus on varsin rohkea, sillä Samuelssonilla on ikää vasta 24 vuotta.