Pankkijätti Credit Suisse pulassa: Lainaa 50 miljardia Sveitsin keskuspankilta

Credit Suisse on maailman 30 suurimman pankin joukossa. Niitä pidetään koko rahoitusjärjestelmän kannalta liian suurina kaatumaan.

Credit Suisse vakuutti eilen, ettei se tarvitse Sveitsin hallituksen apua. Financial Timesin mukaan pankki kuitenkin pyysi Sveitsin keskuspankilta ja Sveitsin finanssiviranomaiselta julkista tuen ilmausta.

Aiemmin Sveitsin keskuspankki sanoi, että Credit Suissessa on riittävästi pääomaa mutta se on tarvittaessa valmis antamaan pankille likviditeettiä.

Epävarmuus näkynyt osakemarkkinoilla

Pankkisektori on huojunut epävarmuudessa viime päivät, kun kaksi yhdysvaltalaispankkia on kaatunut. Pelkona on ollut, että ongelmat leviävät myös Euroopan pankkeihin.