Pamela Anderson avoimena traumoistaan uudessa muistelmateoksessaan ja dokumentissaan

Baywatch-tähti ja entinen Playboy -malli Pamela Anderson , 55, on työstänyt Love, Pamela -muistelmateostaan suurimmaksi osaksi isovanhempiensa entisessä maalaistalossa Vancouver Islandilla lähellä lapsuudenkotiaan.

Playboy antoi päätäntävallan omaan kehoon

Muutettuaan 17-vuotiaana omilleen Anderson esiintyi kanadalaisessa olutmainoksessa. Sitten Playboy-aikakauslehdestä soitettiin, ja loppu on historiaa. Playboyn myötä hän ajatteli ottavansa voimansa takaisin seksuaalisena olentona ja naisena.

– Toisaalta olin haavoittuvainen, mutta minusta tuntui myös, miten se voisi olla pahempaa kuin missä olin. Ja jos minulla on valinnanvaraa oman kehoni kanssa, käytän sen. Aion valita itse, Anderson kertoi.

Anderson on varma, että on ihmisiä, jotka kamppailevat aivan kuten hän. Näin ollen hän halusi kirjallaan ja dokumentillaan auttaa. Hänen mielestään, kun joku käskee vaikenemaan, niin juuri silloin on sanottava asiansa. Anderson toivookin, että ihmiset pitävät hänen kirjaansa voimaannuttavana.