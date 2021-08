Palkankorotuksia toivoville hoitajille tarjottiin kiitoskortteja – vastareaktio sai HUSin pahoittelemaan: "Palkkiot ovat jääneet korupuheiksi"

Viikonloppuna yhteiskunnalliseen keskusteluun nousi HUSin lanseeraamat itse printattavat kiitoskortit, joilla halutaan kiittää työntekijöitä erinomaisesta hoitotyöstä. Kortit on tehty niin, että kollegat voivat tulostaa niitä toisilleen, kun ilmenee jokin erityinen kiitoksen arvoinen asia.

"Henkilöstö on todella väsynyttä"

– Hoitotyöntekijöiden reaktiot kuvastavat sitä, missä tilanteessa terveydenhuollossa nyt ollaan. Työpaine on valtava, henkilöstöpula on valtava ja korona on kestänyt pitkään.