Palestiinalaisten presidentti kommentoi Israelin vaaleja: "Meidän kantamme: Netanjahua vastaan"

Kotimaan tilanne perumassa Netanjahun Yhdysvaltain-matkan



Hallituksen muodostamiseen maassa tarvitaan 61 paikkaa parlamentista eli knessetistä. Yhteensä paikkoja on 120.

– On vain kaksi vaihtoehtoa, minun johtamani hallitus tai vaarallinen hallitus, joka on riippuvainen arabipuolueista, Netanjahu sanoi lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

Israelin entinen puolustusministeri Avigdor Liberman on ehdottanut hallituskoalitiota oman nationalistisen Israel Beiteinu -puolueensa, Likudin ja sinivalkoisten välillä. Viime hallitusmuodostusyrityksessä puolue oli vaa'ankieliasemassa.

Yksi merkki haastavasta neuvottelutilanteesta on, että Netanjahu on perumassa ensi viikolle YK:n yleiskokoukseen New Yorkiin suunnitellun matkansa. Asiasta kertovat uutistoimisto AFP:n lähteet Netanjahun toimistosta.