Palestiinalaislähteet: Hamasin ja huthikapinallisten edustajat tapasivat

Äärijärjestö Hamasin johtajat pitivät viime viikolla kokouksen Jemenin huthikapinallisten kanssa. Asiasta kertoivat palestiinalaislähteet uutistoimisto AFP:lle perjantaina. Lähteiden mukaan keskusteluihin osallistui myös Islamilaisen Jihadin johtajia sekä Palestiinan vapautuksen kansanrintaman edustajia. Lähteet eivät paljastaneet, missä kokous pidettiin. Kokouksessa keskusteltiin siitä, kuinka ryhmät koordinoisivat Israelin-vastaisia toimiaan. Huthit muun muassa vahvistivat lähteiden mukaan jatkavansa hyökkäyksiään Punaisellamerellä. Kapinallisten mukaan iskuilla tuetaan palestiinalaisia. AFP:n lähteiden mukaan palestiinalaisryhmät ja huthit puhuivat myös Israelin mahdollisesta maahyökkäyksestä Gazan eteläosassa sijaitsevaan Rafahiin. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kertoi perjantaina hyväksyneensä maan asevoimien suunnitelman Rafahin operaatiosta. YK:n mukaan noin 1,5 miljoonaa ihmistä on ahtautunut Rafahin kaupunkiin ja sen lähistölle.

Yhdysvallat: Rafahin siviilejä suojeltava uskottavasti

Yhdysvallat sanoi perjantaina haluavansa nähdä Israelin suunnitelman operaatiolle Gazan eteläisessä rajakaupungissa Rafahissa.



– Emme ole nähneet sitä (suunnitelmia). Me ehdottomasti näkisimme sen mielellämme, Valkoisen talon kansallisen turvallisuusneuvoston edustaja John Kirby sanoi.



Kirbyn mukaan Yhdysvallat ei voi tukea mitään suunnitelmaa, jossa ei suojata uskottavalla tavalla Rafahissa olevia siviilejä.



Yhdysvallat ilmaisi myös varovaista optimismia sen suhteen, että Gazassa voidaan saada aikaiseksi sopimus taisteluiden taukoamisesta Hamasin uuden ehdotuksen myötä. Valkoinen talo kuitenkin korosti, että neuvottelut ovat vielä pahasti kesken.



– Olemme varovaisen optimistisia sen suhteen, että asiat ovat menossa oikeaan suuntaan, Kirby sanoi.



Kirbyn mukaan Hamasin ehdotus on niissä puitteissa, joista viime kuukausina on neuvoteltu.



Hamas viesti perjantaina uudesta sopimusehdotuksestaan, jossa se suostuisi osana kuuden viikon aselepoa vapauttamaan osan panttivangeistaan, jos Israel vetäytyisi Gazan asutuskeskuksista. Aiemmin Hamas oli sanonut, ettei se vapauta yhtäkään panttivankia ennen kuin Israelin asevoimat vetäytyy kokonaan Gazasta.