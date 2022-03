Pakotettiinko F1-kuskit kiristämällä jatkamaan? Ferrari-pomolta viileä näkemys: "Lähteminen ei olisi ollut oikea valinta"

Saudi-Arabia on F1-sarjan suuria rahoittajia öljy-yhtiö Aramcon kautta. Peräti 15 vuoden mittainen tuore sopimus osakilpailun järjestämisestä on sarjalle äärimmäisen arvokas, mutta samalla sen rikkominen saattaisi käydä todella kalliiksi.

– Kuskit tapasivat keskenään. He olivat tietysti huolestuneita, ja luulen, että me kaikki olimme eilisen hyökkäyksen jälkeen huolissamme, koska tässä ei ole kyse mistään normaaleista faktoista, jotka tapahtuivat radan läheisyydessä.

– Kuskeille piti selittää tilanne ja saada heidät ymmärtämään, että me olemme itse asiassa turvassa. Sen pitkän ja läpinäkyvän keskustelun jälkeen he ymmärsivät ja tukivat sitä faktaa, että on tärkeää jäädä ja jatkaa kisaviikonloppua, Binotto totesi.