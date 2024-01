Jo useita autopaloja tänään aamulla – tarkkaile näitä vaaran merkkejä

Torstaiaamuna on sattunut useita liikennevälinepaloja ympäri Suomea.

Pelastuslaitoksen tiedotteiden mukaan liikennevälinepaloja on sammuteltu aamukahdeksaan mennessä ainakin Kajaanissa, Janakkalassa ja Kärkölässä.

Tarkkaile näitä merkkejä

Liikennevälinepalot ovat työllistäneet pelastusviranomaisia myös Kainuussa. Tapauksissa korostuvat etenkin lämmitykseen liittyvät palot. Kainuun pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Joni Huovinen on samoilla linjoilla Kanta-Hämeen Löyttyniemen kanssa.

– On syytä tarkkailla, että auton lämmityslaitteisto on kunnossa. Mikäli jotain epänormaalia tai käryn hajua on, niin silloin asia kannattaa tarkistaa ja huoltaa, Huovinen sanoo.