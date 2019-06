Päivi Räsänen harkitsi eroa kirkosta, koska kirkko tekee yhteistyötä Priden kanssa – näin arkkipiispa vastaa: "Toivoisin, että Raamattua tunnettaisiin paremmin"

– Kyse ei ole kannanotosta avioliittolakiin vaan siihen, että kirkon sanoma kuuluu kaikille. Piispainkokous on todennut avioliittoselonteossaan vuonna 2016, että kirkko on kaikkia varten ja että samaa sukupuolta olevat parit ovat tervetulleita kaikkeen kirkon toimintaan. Tätä periaatetta päätöksellä on haluttu toteuttaa, Luoma kirjoittaa avoimessa kirjeessään.