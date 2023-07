Päivi Räsänen sanoo häntä tukevan kristilliskonservatiivisen järjestön olevan poliittisesti sitoutumaton – "Tämä on täysin yhdysvaltalaista kulttuurisotaa"

– Myöhemmin kuulin näistä väitteistä, ja olen tietysti käynyt erittäin perusteelliset keskustelut ja ottanut myös itse selvää asioista, että mistä on kysymys. Totta kai haluan olla hyvän järjestön kanssa tekemisissä, hän sanoo STT:lle.

– Tämä on täysin yhdysvaltalaista kulttuurisotaa, mitä tässä harjoitetaan. Sen perusteella, mitä itse olen lukenut, syytökset ADF:ää kohtaan ovat täysin paikkansapitämättömiä. Ne ovat valheellisia väitteitä, sanoo Räsänen viitaten ADFI:n emojärjestö Alliance Defending Freedomiin (ADF).

Yhdysvaltalainen ihmisoikeusjärjestö Southern Poverty Law Center (SPLC) on luokitellut ADF:n seksuaali- ja sukupuolivähemmistövastaiseksi vihajärjestöksi. ADF ja ADFI toimivat samalta arvopohjalta ja tekevät yhteistyötä muun muassa tukia jakaessaan.

Vuonna 1971 perustettu ja kansainvälisesti arvostettu SPLC perustaa luokittelunsa muun muassa vähemmistöjen oikeuksiin liittyviin oikeustapauksiin, joita ADF on tukenut vuosikymmenten aikana, sekä järjestön edustajien julkilausumiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä.

ADFI:n entinen toimitusjohtaja Benjamin Bull on OneNewsNow-sivuston mukaan muun muassa antanut tukensa homoseksuaalisuuden uudelleen kriminalisoinnille Intiassa kymmenen vuotta takaperin. Sivusto on konservatiivikristityn American Family Association -järjestön verkkosivu, joka tunnetaan nykyään nimellä American Family News.

Räsäsen mukaan SPLC on "poliittisesti erittäin värittynyt järjestö". SPLC:tä on kritisoitu muun muassa siitä, kuinka monia järjestöjä se on luokitellut vihajärjestöiksi.