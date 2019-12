Päivi Räsänen MTV:n erikoishaastattelussa: Nuori lääkäri päätti hypätä politiikkaan, kun lama toi vastaanotolle itsetuhoisia ihmisiä – "En halunnut vain kirjoitella unilääkereseptejä"

Lähti politiikkaan 1990-luvun alussa

Nousi kristillisdemokraattien puheenjohtajaksi 2004



Mitä entinen sisäministeri pohtii al-Holin tilanteesta?

– Tämä on vaikea tilanne, se on tunnustettava. Toimitaan siinä miten tahansa, niin ei ole yhtä hyvää ja täydellistä ratkaisua tähän ongelmaan, hän toteaa alkuun.

– Mielestäni tulee huomioida kaksi tärkeää periaatetta: ensinnäkin kansallinen turvallisuus ja toisekseen lasten etu. Siellä on paljon lapsia, myös suomalaisia lapsia. Jokaisella kansakunnalla on vastuu omista kansalaisistaan, silloin kun ne on nimenomaan lapsia. Mutta Suojelupoliisi on melko selvin sanoin arvioinut, että nämä Isikseen kytköksissä olevat aikuiset henkilöt palatessaan Suomeen hyvin todennäköisesti muodostaisivat vakavan uhan ja riskin. Ei se jihadismi sillä lentomatkalla al-Holista Erbilin kautta Suomeen mihinkään lähde. Sitä on aikuiselta ihmiseltä myös vaikea kitkeä pois.