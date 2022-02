Päivi Räsänen epäilee syyttäjän syrjivän Luther-säätiötä käräjillä

– Ohjelma on edelleen kuunneltavissa Yle Areenassa ja suosittelen sen kuuntelemaan, koska mitään solvaavaa, panettelevaa tai uhkaavaa siinä ei todellakaan ole. Sensuurimääräys olisi häpeäksi suomalaiselle sananvapaudelle. Stiller-debatti on humoristista, hyvätahtoista keskustelua, josta on itselleni tullut vain hyvää palautetta, Räsänen kirjoittaa tiedotteessaan.