Päivi Nerg nousemassa valtiovarainministeriön tärkeimmän viranhaltijan paikalle, kertoo Iltalehti

Nerg on aiemmin työskennellyt esimerkiksi sisäministeriön kansliapäällikkönä. Nyt hän työskentelee tällä hetkellä VM:ssä muissa virkamiestehtävissä.

Nämä kilpakumppanit Nerg on jättämässä taakseen

VM:n kansliapäällikön virka on vaikutusvaltainen. Sen valinta on ollut pitkään solmussa, ja se on mediatietojen mukaan ollut poliittisesti vaikea.