Päiväkotibisneksellä taotaan järjettömät summat rahaa – Li Andersson rajaisi verovaroin tuettujen yksiköiden voitontavoittelua

Kasvu näkyy suurimpien ketjujen toimitusjohtajien ansiotuloissa, jonka tulokärki on vahvasti naisten hallussa.

Touhula on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Yrityksen nettisivujen mukaan Suomessa toimii yli 170 sen päiväkotia. Touhulan pääomistaja on ruotsalainen sijoitusyhtiö EQT.

Päiväkotibisneksen tulokuningattaren tulot yli 3 miljoonaa

Voitontavoittelu saa kriitikkiä



Yksityiset päiväkotiketjut toimivat yleensä kuntien tarjoamien palvelusetelien varassa. Yksityistä päivähoitoa haluavista moni valitsee nykyisin palvelusetelin, ja sen suosio on ohittanut yksityisen hoidon tuen.

Yksityisten päiväkotien määrän voimakas kasvu on herättänyt myös kriittistä keskustelua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on huomauttanut, että yksityiset päiväkodit saavat tehdä voittoa, vaikka niitä tuetaan verovaroin. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ärähti vuoden alussa, että moniin yksityisiin päiväkoteihin on palkattu liian vähän henkilökuntaa "laskelmoidusti".