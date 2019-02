Sijoituspomo hoivakohusta: Kasvukipuja tulee alalla kuin alalla – "Pääomasijoittamista on alettu pitää melkein rikollisena toimintana"

– Uutisointia seuratessa on tullut tunne, että hoivayhtiöiden kohdalla pääomasijoittamista on alettu pitää melkein rikollisena toimintana, Lehtomäki sanoo.

Korona Invest on vuosien mittaan sijoittanut lukuisiin terveys- ja asumispalveluita tuottaneisiin yhtiöihin ja irtautunut niistä, kun sijoituksen perusteena olleet yrityksen kehitys- ja liikevaihtotavoitteet on saavutettu.

Pääomasijoittajalle tyypillisesti sijoittamisen ja irtautumisen välissä on 3-7 vuotta.

"Kuten lapsilla, yhtiöissä kasvukivut näyttäytyvät eri tavoin"

Hyvä esimerkki on sosiaali- ja terveyshuollon palveluja tarjoava Med Group Oy, joka kehitti lääkärivetoisesti ensihoitopalveluja koko Suomen alueella.

Lehtomäki sanoo, että kasvukipuja tulee minkä tahansa toimialan yhtiölle, jos liikevaihdon kasvuprosentti on vuodessa 30 tai enemmän.

– Kuten lapsilla, yhtiöissä kasvukivut näyttäytyvät eri tavoin. Mielestäni me olemme onnistuneet siinä, että niissä yhtiöissä, joihin olemme sijoittaneet, kasvukivut on pystytty hoitamaan suhteellisen hyvin.

Korona Investin terveysrahaston toimikausi on päättynyt. Nyt sillä on kaksi rahastoa: Palvelurahasto sekä rahasto, jossa ei ole toimialarajoitteita.

Kaksi prosenttia yritysanalyyseista johtaa sijoitukseen

Korona Invest etsii sijoituskohteeksi kasvuhaluisia ja -kykyisiä yhtiöitä, joiden liikevaihto on 2-20 miljoonaa euroa ja liiketoiminta kannattavaa.

Vuositasolla pääomasijoitusyhtiössä käydään läpi satakunta yhtiötä. Karsinta on tiukka. Sadasta yritysanalyysistä keksimäärin kaksi johtaa sijoitukseen.

– Olemme tehneet 12 vuoden aikana 28 sijoitusta. Näistä 19 on myyty. Olemme ylpeitä siitä, että myydyistä yhtiöstä 17 on mennyt suunnitelmien mukaan tai niitä paremmin.

"Uskon, että työntekijät tekevät parhaansa"

Lehtomäki sanoo suoraan, että häntä risoo hoiva-alan kohussa se, että lokaa on kaadettu nimenomaan yksityisellä puolella työskentelevien niskaan.

– Heidät on leimattu huonoiksi työntekijöiksi, vaikka ongelmia on ilmennyt myös julkisella puolella. Yleensä ongelmat juontavat juurensa johtamisesta. Uskon, että työntekijät tekevät parhaansa annettujen resurssien puitteissa.

Suomessa on noin 3 miljardin euron päiväkotibisnes

Sijoitusvuonna Pilkkeen liikevaihto oli yhden miljoonan euron luokkaa, tänä vuonna sen liikevaihtotavoite on 72 miljoonaa euroa.

Päiväkotibisnes Suomessa on noin kolmen miljardin euron kokoinen. Siitä reilut kymmenen prosenttia on yksityisten hallussa.

Alan suurin toimija on Touhula Varhaiskasvatus, jolla on yli 170 päiväkotia. Sen pääomistaja on pohjoismainen pääomasijoitusyhtiö EQT:n rahasto.