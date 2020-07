Paikallaan polkeva sadealue piinaa Suomea – katso, mitä Viron puolelta on saapumassa: "Ne yhdistävät voimansa lauantaina"

– Se on pieni ärhäkkä matalapaine, joka on aivan Suomen rannikon edustalla Selkämerellä. Siihen liittyy kovaa tuulta ja kovia tuulen puuskia myös sisämaan puolella. Kaikista voimakkain sade on aamupäivällä hiukan Vaasan eteläpuolella. Voimakkaan sateen vyöhyke siirtyy hitaasti kohti pohjoista. Vaasassa sataa illalla kyllä rankasti, sanoo Forecan meteorologi Pekka Pouta.