Pekka Pouta näyttää, miten saderintama vyöryy hitaasti Suomen yli – ukkosia ja mahdollisia kaupunkitulvia tiedossa

Rintama on kapea ja ukkosherkkä vyöhyke, joka pitää sisällään rankkoja sateita.

– Voi tulla vettä niin, että jopa kaupunkitulva on mahdollinen.

Ennen sateiden saapumista sää on kostean nihkeä ja helteinen. Erityisesti pohjoisessa on laajalti hellettä ja heikkoa tuulta.

Torstaina Länsi-Suomessa voi odottaa kuurosateita. Etelä- ja Itä-Suomessa on enimmäkseen poutaa ja hellettä. Kuuminta on edelleen Pohjois-Lapissa, jossa sadekuuroihin on vain pieni mahdollisuus.