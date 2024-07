Valtava saderintama lähestyy Suomea – Pekka Poudalta synkkä arvio myös loppuviikon säästä

– Väliin mahtuu kuitenkin myös auringon paistetta. Tällä hetkellä laajalti maan länsi ja keskiosassa on aurinkoista. Etelään on saapumassa tuo sade. Pohjoisessa omat kuurosateet pyörivät ennen kaikkea Pohjois-Lapin yllä, Pouta kertoo.

Vesisateita pitkin Suomea

– Tuuli on heikkoa tai kohtalaista, eli sen puoleen ihan mukavan oloinen päivä. Pohjoisessa on laajasti poutaista. Kaikista todennäköisintä kuurosade on lähellä Kemiä. Pohjois-Lappiin pääsee Jäämereltä hyvinkin koleaa ilmaa.