Tansanian presidentti haukkuu maansa koronalaboratorion – testasi koronatestien luotettavuutta erikoisella tavalla, joka paljasti totuuden

Ei paljoa rajoituksia

Oppositio on syyttänyt Magufulia virusepidemian vähättelystä. Tansaniassa ei juuri ole rajoitettu ihmisten liikkumista pandemian vuoksi, ainoastaan koulut ja yliopistot on suljettu.

Sen sijaan esimerkiksi ravintolat, kaupat ja julkinen liikenne toimivat normaalisti. Magufuli on niin ikään kehottanut ihmisiä käymään kirkoissa ja moskeijoissa. Sunnuntaina hän arvosteli imaamia, joka oli sulkenut suuren moskeijan Dar es Salaamissa varotoimena virusta vastaan.

Tansaniassa on todettu 480 koronatartuntaa ja 16 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena. Väestöön suhteutettuna Tansaniassa on kuollut 8 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava suhdeluku oli sunnuntaina 42.