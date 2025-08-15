Paavo Westerberg kärähti ratista

Näyttelijä Paavo Westerbergiä syytetään rattijuopumuksesta.
Näyttelijä ja ohjaaja Paavo Westerbergiä syytetään törkeästä rattijuopumuksesta.
MTV Uutisten tietojen mukaan asia tuli vireille Helsingin käräjäoikeudessa heinäkuussa. Oikeus antaa tuomionsa myöhemmin.
Iltalehden mukaan epäilty rikos on tapahtunut huhtikuussa 2025.
Westerberg on voittanut käsikirjoittajana Jussi-palkinnon elokuvista Paha maa ja Valkoinen kaupunki. Hänet muistetaan myös televisiosarjoista Susikoira Roi, sekä Ruusun aika.
Westerberg on ohjannut lukuisia näytelmiä muun muassa Helsingin kaupunginteatteriin, Turun kaupunginteatteriin, sekä Suomen Kansallisteatteriin.
Asiasta uutisoi ensimmäisenä iltalehti.