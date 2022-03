Näyttelijä Jani Volanen sai syytteen huumausainerikoksesta – syyttäjä vaatii sakkorangaistusta

Haastehakemuksen mukaan Volanen on ostanut pimeästä Tor-verkosta viisi grammaa MDMA:ta eli ekstaasia omaan käyttöönsä syyskuussa vuonna 2018. Haastehakemuksen mukaan Volanen on maksanut tilauksensa bitconeilla.

Volanen on tunnettu useista elokuvista ja tv-sarjoista näyttelijänä. Mies on myös ohjaaja ja käsikirjoittaja. Volasen menestysprojekti on ollut muun muassa Ylen tv-sarja M/S Romantic. Näyttelijä on ollut tekemässä myös tv-sarjoja Ihmebantu (2009) ja Studio Julmahuvi (1998) sekä näytelmät Jälkeenjäävät (2015) ja Häiriötekijä (2013).