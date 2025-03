Paaviin liittyvät hurjat salaliittoteoriat vellovat Italiassa – miksi kukaan ei ole nähnyt häntä?

Paavi Franciscus on viettänyt sairaalassa jo kuukauden.

Vatikaanin lehdistötiedotteessa keuhkokuumeesta kärsivän paavin terveydentilaa kuvaillaan monimutkaiseksi mutta vakaaksi. Hänen kerrotaan yhä saavan happihoitoa.

Se, ettei paavista ole koko sairaalassaolon aikana julkaistu yhtään valokuvaa tai videota, eikä hän ole näyttäytynyt suurelle yleisölle esimerkiksi sairaalasviittinsä parvekkeen kautta, on kuitenkin saanut Italiassa salaliittoteoriat liikkeelle.

Sosiaalisessa mediassa ja erityisesti Tiktokissa leviävissä julkaisuissa paavin väitetään todellisuudessa jo kuolleen, mutta kuolema aiotaan ilmoittaa julkisesti vasta jonain tiettynä päivämääränä.

Hurjimpien teorioiden mukaan konklaavikin olisi jo pidetty, ja uusi paavi valittu salaa. Uudeksi paaviksi väitetään kardinaali Pietro Parolinia, joka on suurin ennakkosuosikki paavi Franciscuksen seuraajaksi.



Syyksi väitettyyn viivyttelyyn ja salailuun julkaisuissa mainitaan meneillään oleva katolisen kirkon riemuvuosi tai lähestyvä pääsiäinen, joiden vuoksi paavin kuolema ja uuden paavin valitseminen olisi tavallista hankalampaa ja vaatisi erityisjärjestelyjä.

Paavi Franciscus on viettänyt sairaalassa jo kuukauden.

Somevaikuttajien tempaus nostatti kohun

Viime viikolla Italian mediassa nousi esiin tapaus, jossa kaksi roomalaista somevaikuttajaa nousi Agostino Gemelli-sairaalan kymmenenteen kerrokseen etsimään paavia.



– Paavin pitäisi olla täällä sisällä mutta katsokaa, täällä ei ole ketään vartioimassa. En olisi koskaan päässyt tänne asti, jos paavi Franciscus olisi täällä. Siksi sanon, ettei paavia enää ole, Ottavo Re Di Roma -nimellä Instagramissa esiintyvä mies sanoo videolla, jonka hän väittää kuvanneensa paavin potilashuoneen edessä.

Todellisuudessa paavin terveydentilasta on annettu meneillään olevan sairaalajakson aikana yksityiskohtaisempaa tietoa kuin koskaan aiemmin. Vatikaani on tiedottanut paavin terveydentilasta parhaimmillaan kahdesti päivässä, ja tiedotteissa on kerrottu avoimesti niin hengitystiekohtauksista, oksennuksista kuin paaville tehdyistä lääketieteellisistä toimenpiteistä.

Lehtitietojen mukaan paavi Franciscus itse on antanut määräyksen kertoa tilanteesta mahdollisimman avoimesti. Paavi on myös lähettänyt sairaalasta ääniviestin, joka kuunneltiin viikko sitten Pietarinaukiolla. Espanjankielisen viestin on julkaissut muun muassa SkyTG24-uutiskanava.



Vatikaanin mukaan paavi Franciscus on myös seurannut messuja videolähetyksen välityksellä, mutta messujen osallistujat eivät ole voineet nähdä häntä.

Vatikaani on tiedottanut paavin terveydentilasta parhaimmillaan kahdesti päivässä,

Argentiinalaista tangoa paavin ikkunan alla

Paavia hoitavasta Gemelli-sairaalasta on tullut paikka, jossa tavalliset ihmiset käyvät rukoilemassa paavin paranemisen puolesta. Sairaalan edustalla sijaitsevan paavi Johannes Paavali II:n patsaan eteen on tuotu muun lasten piirustuksia, ilmapalloja ja kynttilöitä.

Sunnuntaina sairaalan edustalla, paavin ikkunan alla, aiotaan tanssia argentiinalaista tangoa. Tapahtuman on kutsunut koolle argentiinalainen tanssija Daiana Guspero, jonka mukaan paavi Franciscus on suuri tangon ystävä, la Repubblica -lehti kertoo.

Paaville on toimitettu satoja viestejä kouluista, yhdistyksistä ja uskonnollisista yhteisöistä, Vatikaanista kerrotaan.

Koska Franciscuksen valinnasta paaviksi tuli torstaina kuluneeksi 12 vuotta, juhlittiin tapausta sairaalassa kynttilöin koristellulla kakulla.

Paavia hoitavasta Gemelli-sairaalasta on tullut paikka, jossa tavalliset ihmiset käyvät rukoilemassa paavin paranemisen puolesta.