MTV Vatikaanissa: Vieraslista kertoo, miten arvostettu paavi oli – maailman mahtavat kokoontuvat vaatimattoman miehen äärelle

130 virallista delegaatiota, 50 valtionpäämiestä ja kymmenen kuninkaallista. Yli 2 000 poliisia, karabinieeria ja muuta viranomaista sekä tuhansia vapaaehtoisia. Ainakin 4 000 toimittajaa ympäri maailman. Yleisössä ainakin 200 000 ihmistä, ellei enemmän.

Paavi Franciscuksen lauantaisista hautajaisista on tulossa paitsi valtava mediaspektaakkeli, myös maailmanpolitiikan näyttämö. Paavin viimeistä matkaa saapuvat todistamaan niin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, prinssi William kuin oma presidenttimme Alexander Stubb.

Arvovaltaisia tulijoita on niin paljon, että on nopeampaa kertoa, ketkä joukosta puuttuvat. Hautajaisissa ei nähdä esimerkiksi Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia, josta on olemassa kansainvälinen pidätysmääräys. Hautajaisissa häntä edustaa kulttuuriministeri Olga Ljubimova.

Toinen näkyvä poikkeus on Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu. Paavi Franciscus otti toistuvasti kantaa Gazan pommituksiin ja hänen kerrotaan soittaneen joka ilta Gazan kaistan ainoan katolisen seurakunnan papille -myös sairaalasta käsin. Franciscus myös haaveili matkustavansa Gazaan.

Hautajaisten vieraslista kertoo, miten arvostettu ja pidetty paavi Franciscus oli.

1:33 Katso video: Maailman johtajia odotetaan saapuvaksi paavin hautajaisseremonioihin.

Jokainen hänet tavannut on kuluneen viikon aikana muistellut kilpaa paavin inhimillisyyttä ja huumorintajua. Toisaalta Italian oppositiopoliitikot ovat syyttäneet tekopyhyydestä niitä poliittisia johtajia, jotka eivät paavin eläessä noudattaneet tämän opetuksia, mutta ovat nyt kilvan osallistumassa tämän hautajaisiin.

Franciscuksen hautajaisista on tulossa kuin pieni huippukokous, jonka varjolla valtionpäämiehet toivovat voivansa edistää omia tavoitteitaan. Mediassa on arvuuteltu poliitikkojen istumajärjestystä ja pohdittu, ehtivätkö Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Trump keskustella keskenään tuontitulleista.

Entä onnistuvatko Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi korjaamaan välinsä katastrofaalisen Valkoisen talon vierailun jälkeen (jos Zelenskyi lopulta saapuu paikalle)? Italian valtionjohto pääministeri Giorgia Melonista alkaen on toistellut, ettei hautajaispäivä ole oikea hetki politikointiin. Eri asia on, kuunteleeko kukaan heitä.

En voi olla ajattelematta, että Franciscus itse tuskin olisi halunnut kaikkea tätä. Maailman mahtavien sijaan hän halusi olla lähellä tavallista kansaa ja erityisesti sen haavoittuvimpia. Kodittomia, vähävaraisia, pakolaisia, lapsia, vankeja.

Tämä ihmisläheisyys ja vaatimattomuus näkyi myös paavin arkun esillepanossa Pietarinkirkossa. Korkean korokkeen sijaan arkku oli lähes maan tasalla, niin että ohi kävelevät ihmiset katsoivat häneen alaspäin.

Television uutiskuvissa saatiin seurata, miten yli sata tuhatta tavallista kansalaista jonotti Pietarinkirkkoon tuntikausia, jopa keskellä yötä, nähdäkseen muutaman sekunnin vilauksen paavin avoimesta arkusta. Jo ensimmäisenä päivänä ihmisiä oli niin paljon, että kirkon ovia pidettiin keskiyön sijaan auki puoli kuuteen asti aamulla.

Onneksi niin sanottu ”Franciscuksen kansa” otetaan huomioon myös itse hautajaisissa, joihin on kutsuttu joukko siirtolaisia, trans-ihmisiä, köyhiä ja vankilasta vapaalla olevia vankeja.

He jättävät paaville viimeiset jäähyväiset Santa Maria Maggioren basilikassa, ennen kuin hänet lasketaan hautaan – ilman yleisöä.