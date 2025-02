Paavin sairastelun taustalla on jo nuorena tehty operaatio: "Pysyy sairaalassa niin kauan kuin on tarpeen"

Paavi Franciscus on Vatikaanin mukaan sairaalassa ainakin sunnuntaihin.

Paavi Franciscus, 88, viettää viidettä päivää sairaalassa hengitystieinfektion vuoksi. Vatikaani tiedotti tiistaina, että kaikki paavin kalenterissa olleet katolisen pyhän vuoden tapahtumat on peruttu ainakin sunnuntaihin asti.

Yli viikon hengitystieinfektiosta kärsinyt paavi vietiin Roomaan Gemelli-sairaalaan 14. helmikuuta.

– Paavi Franciscus on nukkunut yön rauhassa ja syönyt aamiaista tiistaina, kertoo Vatikaanin tiedottaja Matteo Bruni uutistoimisto Reutersille.

Paavi ei ilmeisesti ole ollut hengityskoneessa.

Lääkärit ovat kuvanneet paavin tilaa monimutkaiseksi polymikrobi-infektioksi. Sen voivat aiheuttaa sienet, virukset tai bakteerit.

Tehtiin keuhko-operaatio jo nuorena aikuisena

Vuodesta 2013 paavina toiminut Franciscus on kärsinyt influenssasta ja muista terveysongelmista useita kertoja viimeisen kahden vuoden aikana.

Häneltä poistetttiin Reutersin tietojen mukaan osa keuhkosta nuorena aikuisena keuhkopussintulehduksen yhteydessä. Tämä voi altistaa keuhkotulehduksille myöhemmin.

The New York Times kirjoittaa, että viime viikkoina paavi on kertonut hengitysvaikeuksistaan. Hän on joutunut useaan otteeseen pyytämään avustajia lukemaan puheensa.

Vatikaani on sanonut, että Franciscus pysyy sairaalassa niin kauan kuin on tarpeen. Se ei ole täsmentänyt, kärsiikö paavi bakteeri- vai virusinfektiosta. Bakteeri-infektioita voidaan hoitaa antibiootilla, mutta virusinfektioita ei.

Katolinen pyhä vuosi on erityistä anteeksiannon aikaa katolilaisille. Vatikaani odottaa vuoden aikana yli 30 miljoonaa turistia Roomaan. Paavin rooli tapahtumissa on ensiarvoisen tärkeä.

Yhdysvaltaisen verkkolehti Politicon mukaan paavi Franciscus on herättänyt närää konservatiiveissa, koska hän on halunnut tehdä katolisesta kirkosta osallistavamman ja avaamaan avainrooleja naisille ja LGBT+-ihmisille. Liberaaleilta paavi on saanut kritiikkiä siitä, että hän ei ole saanut pappien keskuudessa rehottavaa lasten hyväksikäyttöä kuriin.