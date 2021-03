Irakissa tänään "minareettien ja kirkonkellojen" kohtaaminen – paavi tapaa shiiamuslimien johtajan

Uskonnolliset johtajat kohtaavat toisensa shiiojen pyhimpiin paikkoihin kuuluvassa Najafissa. Eristäytyvän, mutta arvostetun 90-vuotiaan al-Sistanin on määrä isännöidä 84-vuotiasta paavia omassa kodissaan. Shiiamuslimit ovat Irakissa enemmistöasemassa.

Ympäri Najafia on ollut levitettynä banderolleja, jotka juhlistavat historiallista "minareettien ja kirkonkellojen" kohtaamista.

Franciscuksen on määrä vierailla lauantaina myös muinaisen Urin kaupungin alueella. Etelä-Irakissa sijaitsevaa Uria pidetään niin juutalaisten, muslimien kuin kristittyjenkin kunnioittaman Abrahamin alkuperäisenä kotipaikkana, kertoo Vatican News .

Paavin on määrä osallistua Urissa eri uskontokuntien yhteiseen tilaisuuteen. Nykyinen paavi tunnetaan uskontokuntien välisen dialogin puolestapuhujana.

Paavi saapui Irakiin perjantaina

Vierailu Irakiin on Franciscuksen ensimmäinen ulkomaanmatka koronapandemian alkamisen jälkeen. Irakissa tautitilanne on paha, ja viranomaiset ovat määränneet laajoja sulkutoimia. Paavi itse on jo saanut koronarokotteen.