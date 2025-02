Päätyikö Trump KGB:n haaviin jo 1980-luvulla? Raportissa likaisia väitteitä tulevan presidentin puuhista

Värväsikö Venäjä Donald Trumpin voimavarakseen jo vuonna 1987? KGB:n entisen agentin mukaan Neuvostoliiton tärkeimpiä tehtäviä oli hyötyä länsimaisista liikemiehistä – ja yksi uhreista olisi ollut Donald Trump.

"Venäjän hallitus on tukenut ja auttanut Trumpia vähintään viiden vuoden ajan. Tarkoituksena on ollut rohkaista hajottamaan länsimainen liittouma – Putinin tukemana."

Näillä sanoilla alkaa Britannian tiedustelupalvelun MI6:n Venäjä-osastoa pitkään johtaneen Christopher Steelen vuoden 2016 raportti Yhdysvaltojen nykyisestä – paljon kohutusta – presidentistä Donald Trumpista.

Steelen kirjaama 35-sivuinen raportti sisältää yksityiskohtaisia väittämiä siitä, että Venäjä olisi johdonmukaisesti avustanut Trumpia presidentiksi – vuosien ajan.

Raportin ylälaidassa lukee Confidential/Sensitive Source, joka osoittaa raportin olleen luottamuksellinen ja sisältävän arkaluonteisia tietoja.

Palataan vuoteen 2016.

Jo eläköitynyt Steele palkattiin yhdysvaltalaiseen Fusion GPS -nimiseen tiedusteluyritykseen setvimään Trumpin ja Venäjän suhteita ja sitä, millaista roolia Venäjän presidentti Vladimir Putin hallintoineen esitti Trumpin takana. Tuolloin republikaanien riveissä edustava Trump pyrki presidentiksi demokraattien Hillary Clintonin ohella.

Huhut kertoivat, että Venäjä pyrki vaikuttamaan vaalitulokseen Trumpin eduksi. Trump tunnettiin keltanokkana politiikassa – hän oli lähinnä liikemies sekä rahaa ja leveää elämää rakastava rääväsuu.

Steelen raportin mukaan näin myös Venäjä olisi Trumpin nähnyt, ja halusi hyötyä siitä todistusaineiston varjolla.

Venäjän valtion turvallisuuspalvelu FSB tarkkaili Trumpin liikkeitä muun muassa vuonna 2013 Trumpin juhliessa irvokkaasti Moskovassa Miss Universum -kilpailun aikaan.

Tuolloin Trump oli siirtänyt maailman tunnetuimman kauneuskilpailun tapahtumapaikan Pariisista Moskovaan rahankiilto ja oma menestys silmissään. Tapahtumapaikka oli helposti vaihdettavissa Ranskasta Venäjälle, sillä Trump omisti missikilpailun oikeudet.

Moskova lukittiin tapahtumapaikaksi aiemmin kyseisenä vuonna sen jälkeen, kun Trump tapasi venäläisen kiinteistömogulin Aras Agalarovin ja hänen poikansa Emin Agalarovin Las Vegasissa. Agalarovit houkuttelivat Trumpia järjestämään missikisat Arasin omistamassa tapahtumakeskuksessa Moskovassa.

Lopulta sopimus sinetöitiin, kun kiinteistömoguli vihjasi Trumpille mahdollisuudesta rakentaa Donald Trumpin nimeä kantavan ökypilvenpiirtäjän Punaisen torin laidalle. Trump oli myyty, sillä kyseessä oli vuosikymmenien unelma: oma ökykerrostalo Moskovassa.

Trump iloitsi asiasta silloisessa Twitterissä (nykyinen X) ja pohti myöhemmin, saapuisiko myös mahdollisesti hänen uusi ystävänsä Vladimir Putin kisoihin – mutta ei saapunut.

Erillisessä tviitissä Trump mainitsee missikisojen siirtämisen Moskovaan olleen hänen mielestään kansakunnalle iso diili.

Salakuuntelulaitteita ja kameroita hotellihuoneessa

Moskovan reissu oli Steelen raportin mukaan kuitenkin lähinnä tiedonhankintaa venäläisille.

Moskovassa Trumpin käytöstä todistivat salakuuntelulaitteet sekä videokamerat, joita oli piilotettu Trumpin hotellihuoneeseen Ritz-Carltonin hotelliin.

Hotellissa Trump majoittui presidenttisviitissä, jossa presidentti Barack Obama ja tämän Michelle-vaimo olivat aiemmin majoittuneet.

Nyt Trump majoittui siellä seuralaistensa eli prostituoitujen kanssa.

Steelen mukaan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n kuviin ja ääninauhoille tallentuivat Trumpin irvokkaat hetket naisten parissa aikkapa myöhempiä kiristystilanteita varten. Raportin mukaan FSB:llä on hallussaan Trumpin harrastamat petipuuhat, muun muassa prostituoitujen esittämät golden showerit (virtsaamista) Trumpin edessä.

Steele kuittaa kuvion selkeäksi todistusaineiston haalimiseksi sekä Trumpin huijaamiseksi tälle mielekkäillä tavoilla.

Trump: Huijausta

Steelen monikymmensivuista raporttia siteerattiin muiden yhdysvaltalaisten tiedustelupalveluiden, muun muassa CIA:n ja FBI:n raportissa, joka lopulta luovutettiin tiedoksi presidentti Obamalle vuonna 2017 – ainoastaan muutamaa viikkoa ennen Obaman presidenttikauden päättymistä.

Kun raportti saatettiin tiedoksi lopulta myös Trumpille, tuoreena presidenttinä tämä väitti sitä huijaukseksi. Trump ei ehtinyt olla presidenttinä viikkoakaan, kun hän olisi halunnut purkaa edellisen hallinnon asettamat Venäjän vastaiset pakotteet.

Pakotteita ei purettu kongressin asetuttua poikkiteloin.

Raportti on noussut viime viikkoina uudelleen esiin muun muassa sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun Trump on lähentynyt Putinia ja ilmoittanut haluavansa neuvotella hänen kanssaan Ukrainan sodan lopettamisesta. Ukrainaa ja Eurooppaa kohtaan Trump on esiintynyt penseästi ja vaatinut muun muassa Ukrainan maamineraaleja 500 miljardin euron edestä Yhdysvaltain turvatakuita vastaan. Toiminta on herättänyt epäilyjä ja kysymyksiä, miksi Trump on sodan aloittanutta Putinia kohtaan niin myötämielinen.

Tarkasti valikoitu ja tarkkailtu Trump

Trumpin joutuminen Venäjän syyniin on alkanut kuitenkin jo paljon aiemmin, vuonna 1987. Tuolloin Trump matkusti Neuvostoliittoon keskustellakseen kiinteistösijoituksesta, mutta tapaamisen taustalla oli jotain syvempää.

Neuvostoliitto ja KGB halusi hyötyä länsimaisista liikemiehistä ja luoda heistä agenttejaan luottamukselliselle tiedonvälitykselle – tai mikä parasta, saada erittäin läheiset kontaktit kapitalistisen maailman kanssa.

KGB:n entinen agentti Alnur Mussayev väittää, että Trumpista olisi edelleen olemassa aktiivisia tarkastelumateriaaleja ja että niitä hallinnoisi Putin sekä tämän hallinto.

Lähteet: Suomen Kuvalehti, Politico, New York Magazine, The Economics Times