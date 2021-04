Pääsiäismuniin maalattiin protesteja Myanmarissa – mielenosoituksissa kuollut jo yli 550 ihmistä

Myanmarissa pääsiäismuniin on kirjoitettu viestejä, kuten "kevätvallankumous" ja "meidän täytyy voittaa". Myös niin sanottu kolmen sormen tervehdys on löytynyt monen pääsiäismunan kyljestä. Nälkäpeli-kirjoista ja -elokuvista tutusta eleestä on tullut Myanmarin mielenosoittajien tavaramerkki.