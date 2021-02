Myanmarissa sotilasjuntta estänyt lähes täysin pääsyn internetiin ja sosiaaliseen mediaan

Aiemmin sotilasjuntta oli jo tukkinut pääsyn Twitteriin ja Instagramiin. Myös Facebook on nyt Myanmarissa kielletty, kertoo BBC.

Kaikesta huolimatta tuhannet mielenosoittajat kerääntyivät lauantaina kaduille Myanmarin suurimmassa kaupungissa Yangonissa. Monet mielenosoittajat nostivat ylös kolme keskimmäistä sormea, mistä on tullut armeijan vallankaappauksen vastainen symboli. Joillakin oli punainen otsanauha. Punainen väri liitetään armeijan syrjäyttämän maan johtajan Aung San Suu Kyin Kansallinen demokratia -puolueeseen.

Mielenosoittajat sanoivat palaavansa kaduille

– Me olemme täällä taistelemassa seuraavan sukupolvemme puolesta, vapauttaaksemme heidät sotilasdiktatuurista, sanoi yksi mielenosoittaja.

Vuonna 2017 maan asevoimat aloitti länsirannikolla sijaitsevassa Rakhinen osavaltiossa niin kutsutun "puhdistusoperaation", jonka seurauksena tuhansia ihmisiä on kuollut ja satoja tuhansia on paennut naapurimaa Bangladeshiin. Suurin osa paenneista on rohingya-muslimeja. Suu Kyi ja hänen hallintonsa eivät tehneet paljoakaan vuonna 2017 alkaneen vainon pysäyttämiseksi. Sen sijaan Suu Kyi puolusti Haagin kansainvälisessä tuomioistuimessa maan asevoimien toimia.