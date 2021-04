Myanmarissa kapinnallisryhmät antoivat tukensa junttaa vastustaville mielenosoittajille – sisällissodan uhka on todellinen

Ryhmien johtajat tapasivat lauantaina etäyhteyksien välityksellä keskustellakseen maan tilanteesta. He tuomitsivat sen, että sotilasjuntta on ampunut mielenosoittajia. Paikallisen tarkkailujärjestön mukaan yli 550 siviiliä on kuollut helmikuun alun jälkeen, kun juntta on yrittänyt tukahduttaa mielenosoituksia.