Pääsiäisen menoliikenne vilkkaimmillaan tänään – "Jonoutumiseen syytä varautua"

Menoliikennettä on runsaasti myös pitkänäperjantaina kello 9–14 ja pohjoisessa vielä myöhemminkin.



Autojen ajoittaista jonoutumista saattaa Fintrafficin mukaan esiintyä etenkin pääkaupunkiseudun ulosmenoteillä sekä valtateillä 4, 5 ja 9 aina Jyväskylän ja Mikkelin korkeuksille saakka.



– Pääsiäisliikenne on perinteisesti maanteillämme sitä vilkkainta aikaa, kun pyhien aikana suunnataan viettämään lomaa esimerkiksi mökkimaisemiin tai pohjoisen rinteille. Talvilomaliikenteeseen verrattuna liikennettä on nyt selkeästi enemmän, sillä lomille lähdetään pääsiäisenä kaikki samanaikaisesti. Ajoittaiseen jonoutumiseen onkin syytä varautua, kertoo liikennekeskuspäällikkö Kari Tarkki Fintrafficin tieliikenteenohjauksesta tiedotteessa.