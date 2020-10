Pääseekö Venäjä vaikuttamaan Yhdysvaltojen presidentinvaalien tulokseen? Hybriditutkija vastaa: "Valppaus on toisella tasolla kuin neljä vuotta sitten"

– Vaikuttamista toki on. Tämä meidän informaatioympäristömme sosiaalisen median alustoineen tarjoaa edelleen mahdollisuuden vaikuttamiselle. Mutta ajattelen niin, että tällä kertaa asetelma on niin erilainen, että siihen on huonommat edellytykset. Asiaa on käytetty nyt myös sisäpolitiikassa vahvasti Trumpia vastaan.