Pääministeri Marin puolustaa hoitajien "pakkolakia": "Meillä on ministerivastuun mukaisesti velvollisuus"

– Tilanne on aidosti hyvin vakava, Marin sanoi eduskunnassa toimittajille.

– Meillä on ministerivastuun mukaisesti velvollisuus viedä tämänkaltaista lainsäädäntöä eteenpäin, jos on riski siitä, että ihmisten henki ja terveys voi vaarantua, kuten yhä kotihoidon osalta ymmärtääkseni [tilanne] on.