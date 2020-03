Outi Alanko-Kahiluoto vaatii valtion matkustussääntöön muutoksia – työ- ja lomamatkat yhdistettävä, etätyötä lisättävä, lentämistä vähennettävä

Nyt virkamatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista. Alanko-Kahiluoto ehdottaa kolmea muutosta: otetaan huomioon matkustamisen ilmastovaikutukset, lisätään etätyötä ja tehdään työ- ja lomamatkojen yhteensovittaminen mahdolliseksi.

– Valtion matkustussääntö on yksi tärkeimmistä suomalaisten työmatkustamiseen vaikuttavista asiakirjoista. Sen pohjalta tehdään lähes kaikki työmatkapäätökset julkisilla aloilla. Matkustussääntö on aika päivittää 2020-luvulle, Alanko-Kahiluoto huomauttaa tiedotteessa.

Alanko-Kahiluodon mukaan lentoliikenne aiheuttaa kolme prosenttia EU:n päästöistä ja kaksi prosenttia globaaleista päästöistä. Lentäminen on kaikista saastuttavin liikkumismuoto. Teknologinen kehitys on jo mahdollistanut videoneuvottelut ja etätyön tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta. Työmatkustamisen tarve on vähentynyt, mutta käytännöt eivät ole seuranneet teknologian kehitystä.