Kuljetusyhtiön ex-maajohtaja tuomittu vankeuteen ja miljoonan euron vahingonkorvauksiin härskeistä talousrikoksista

Salainen sopimus ylilaskutuksesta

– Käräjäoikeus toteaa, että käsiteltävässä tapauksessa on ollut useita eri rikoksia. Tekojen kesto on ollut huomattavan pitkä. Teoissa on käytetty hyväksi erityisen luottamuksellista asemaa. Aiheutuneen vahingon määrä on noussut yli miljoonaan euroon, käräjäoikeus totesi maajohtajan osalta.