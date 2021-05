Paskat luontokuvat -ryhmä täyttyy suomalaisten otoksista: Kirjaimellisesti sitä itseään tulee ilmalennosta – tällaiset vinkit elokuvaaja Teemu Liakka antaa taltioimiseen

Luontokuvaus ei ole helppo laji, mutta pieleenkin menneistä otoksista voi saada paljon iloa aikaan. Tämän todistaa Facebookin Paskat luontokuvat -ryhmä, jolla on jo lähes 120 000 seuraajaa.

Teemu Liakka kuvasi karhunpentuja kojusta käsin

Luontokuvaus ei ole helppoa ammattilaisellekaan. Elokuvaaja Teemu Liakka on kuvannut tulevaan Tunturin tarina -elokuvaansa muun muassa karhunpentuja.

– Nämä karhunpennut on kuvattu piilokojusta. Siinä on suurimman työn tehnyt paikallinen, joka sen set-upin on sinne järjestänyt, että karhuja ylipäätään voi kuvata, Liakka kertoo.