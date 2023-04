Emil Ruusuvuori nousi ennätysrankingiin – Otto Virtaselta huima pomppu

Ruusuvuori on ollut hyvässä vireessä, sillä hän eteni viime viikolla Miamin ATP Masters -turnauksessa kahdeksan parhaan joukkoon. Puolivälierissä Ruusuvuori hävisi Italian Jannik Sinnerille.

Komeasta maailmanlistan sijoituksesta huolimatta Ruusuvuorella on vielä matkaa Jarkko Niemisen saavutuksiin. Nieminen oli parhaimmillaan kaksinpelin maailmanlistalla sijalla 13. Hän ylsi tähän sijoitukseen vuonna 2006.

Tämänhetkisen maailmanlistan ykkösenä on serbialaistähti Novak Djokovic, joka palasi kärkipaikalle. Espanjan Carlos Alcaraz valahti samalla kärjestä kakkossijalle.

Virtanen on tuoreella maailmanlistalla sijalla 109. Hän nousi rankingissa peräti 30 sijaa. Virtanen on voittanut lyhyen ajan sisällä kaksi haastajatason ATP-turnausta. Tuorein turnausvoitto tuli viikonloppuna Ranskassa.

Swiatek jatkaa naisten kärkinimenä

Suomalaisnaisista parhaiten on sijoittunut Anastasia Kulikova, joka on sijalla 300. Nelinpelissä Laura Hietaranta on parhaana suomalaisena sijalla 640.