Ota koronarokote, voita auto! – Venäjällä otettiin tehokeinot käyttöön

– Toki rokotuksen tärkeimpiä hyötyjä ei voi verrata autoon. Kyseessä on oma terveys ja mielenrauha, Sobjaninin muistutti.

Koronarokotukset aloitettiin Venäjällä jo joulukuussa, mutta tahti on ollut verkkainen – osin siksi, että venäläiset suhtautuvat rokotukseen epäilevästi. Koronatartuntojen määrä esimerkiksi Moskovassa on kääntynyt jälleen nousuun, ja kaupungissa on jouduttu avaamaan uudelleen kenttäsairaaloita koronapotilaita varten.