Ostitko näitä patruunoita kesäkuun jälkeen? Vakava turvallisuusriski – palauta heti kauppaan

Poliisihallituksen mukaan patruunojen käyttö on lopetettava välittömästi ja ne on palautettava takaisin myyjälle.

Tuote aiheuttaa vakavan turvallisuusriskin, sillä patruunoilla ammuttaessa vaarana on aseen rikkoutuminen ja ampujan vahingoittuminen. Viallinen patruunaerä on merkiltään ARMUSA ja sen kaliiperi on 12/76.