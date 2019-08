Asunnosta löytynyt ruumis oli Norjan moskeija-ampumisesta epäillyn 17-vuotias sisarpuoli

Poliisin kertoi aiemmin, että kuolleena löydetyllä naisella ja epäillyllä on perhesiteitä, mutta suhdetta ei kommentoitu sen tarkemmin. Poliisin mukaan epäilty ja kuollut nainen ovat asuneet ajoittain samassa osoitteessa.

Poliisi oli seurannut epäillyn toimintaa

Miehen epäillään hyökänneen aseen kanssa al-Noor-nimiseen moskeijaan Bärumissa Oslon lähellä. Mies on poliisin hallussa.

Poliisi on tutkinut epäillyn toimintaa internetissä. Ruotsalainen uutistoimisto TT kertoo poliisin löydösten antavan ymmärtää, että viha motivoi tekoa.

Norjalainen TV2 kertoi aiemmin, että epäillyllä ampujalla on sama nimi kuin henkilöllä, joka oli kirjoittanut internetiin ylistävästi Uuden-Seelannin Christchurchin moskeija-iskusta vain pari tuntia ennen ampumista Bärumissa.

– Kartoituksessa on selvinnyt, että rikoksentekijällä on äärioikeistolaisia ajatuksia. Hänellä on maahanmuuttovastaisia ajatuksia, Skjold sanoi.