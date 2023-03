Oscar-voittaja vetäytyi elokuvista ja katosi julkisuudesta täysin – nyt 93-vuotias ex-näyttelijä bongattiin yllättäen

Hackmania ei ole nähty elokuvissa kahteenkymmeneen vuoteen. Hänet tunnetaan muun muassa rooleistaan elokuvissa The Royal Tenenbaums sekä Welcome to Mooseport, joka jäi ilmestyessään vuonna 2004 hänen näyttelijänuransa viimeiseksi.

Urallaan Hackman voitti Oscarin kahdesti: parhaan miessivunäyttelijän palkinnon elokuvasta I Never Sang For My Father vuonna 1970 sekä saman palkinnon toistamiseen vuonna 1992 elokuvasta The Unforgiven.