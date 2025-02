Gene Hackman vetäytyi elokuvista ja katosi täysin julkisuudesta – bongattiin yllättäen kaksi vuotta sitten

Näyttelijä Gene Hackman bongattiin vuonna 2023 hyvävointisen oloisena ensimmäistä kertaa vuosiin.

Juttu Gene Hackmanista tehdystä havainnosta on julkaistu ensimmäistä kertaa 9.3.2023.

Torstaina 27. helmikuuta uutisoitiin näyttelijälegenda Gene Hackmanin, 95, ja hänen vaimonsa Betsy Arakawan, 63, löytyneen kuolleina kotoaan Santa Fen kaupungissa. Asiassa ei epäillä rikosta eikä pariskunnan kuolinsyitä ole kerrottu julkisuuteen.

Gene Hackman vetäytyi julkisuudesta täysin kaksikymmentä vuotta sitten. Vuoden 2023 maaliskuussa hänet bongattiin ensimmäistä kertaa vuosiin niin ikään Santa Festa. Tuolloin asiasta uutisoi Daily Mail.

Tuohon aikaan 93-vuotias entinen filmitähti vaikutti lehden mukaan olevan hyvässä kunnossa, kun tämä nautiskeli pikaruokaa autossaan Wendy's -ravintolan parkkipaikalla. Hackman osti huoltoasemalta kahvia sekä tankkasi autonsa. Entinen näyttelijä myös nähtiin tekemässä pihatöitä maatilallaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Hackmania ei ole nähty elokuvissa kahteenkymmeneen vuoteen. Hänet tunnetaan muun muassa rooleistaan elokuvissa The Royal Tenenbaums sekä Welcome to Mooseport, joka jäi ilmestyessään vuonna 2004 hänen näyttelijänuransa viimeiseksi.

Urallaan Hackman voitti Oscarin kahdesti: parhaan miessivuosanäyttelijän palkinnon vuoden 1971 elokuvasta Kovaotteiset miehet sekä saman palkinnon toistamiseen vuoden 1992 elokuvasta Armoton.

Gene Hackman ja Hugh Grant Extreme Measures -elokuvassa 1990-luvulla.

Hackman antoi vuonna 2004 yhdysvaltalaisjuontaja Larry Kingille haastattelun, jossa kertoi, ettei hänellä ollut uusia elokuvaprojekteja tiedossa ja arveli elokuvauransa olevan päätöksessään. Markkinoidessaan kirjaansa Escape From Andresonville vuonna 2008 hän vahvisti jääneensä eläkkeelle työstään näyttelijänä. Hän on sittemmin kuitenkin muun muassa toiminut kertojana kahdessa merijalkaväen dokumenttielokuvassa vuosina 2016 sekä 2017.

Vuonna 2011 Hackmanilta tiedusteltiin GQ-lehden haastattelussa, suostuisiko hän joskus vielä tekemään elokuvia.

– Jos voisin tehdä sen omasta kodistani käsin, ehkä, ilman että kukaan häiritsisi ja paikalla olisi vain yksi tai kaksi henkilöä, Hackman vastasi.

Gene Hackman oli urallaan sekä Oscar- että Golden Globe -palkittu näyttelijä.